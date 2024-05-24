Медики сообщили об улучшении состояния Фицо после покушения

Переживший вооруженное покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо чувствует себя лучше. О положительной динамике сообщили представители больницы имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица в социальных сетях.

«Динамика состояния здоровья господина премьера стабильная с умеренным улучшением. Мы верим, что этот процесс будет продолжаться», — сказано в публикации.

Информацию также подтвердил коллега пострадавшего и его ближайший соратник, вице-премьер и министр обороны страны Роберт Калиняк. На своей странице в популярной соцсети он заявил, что речь уже идет не о борьбе за жизнь, а о «стабильном состоянии с позитивным прогнозом».

Нападение на Фицо произошло 15 мая. После заседания кабмина политик вышел к людям, чтобы их поприветствовать. В это время 71-летний Юрай Цинтула, житель города Левице, приблизился к премьеру и выстрелил в него несколько раз. Позже мужчина объяснял, что хотел не убить, а ранить Фицо, чтобы тот не мог более исполнять свои обязанности. Он признал вину и подтвердил, что покушение было политически мотивированным.

Одна из пуль попала в грудь, другие в живот и конечности, пострадали внутренние органы, у премьера открылось брюшное кровоизлияние. Операция длилась почти четыре часа и прошла успешно, после пациента ввели в медикаментозную кому. На следующий день после атаки состояние Фицо стабилизировалось. Через несколько дней он уже был в сознании и общался с посетителями.

Премьер Словакии критиковал политику Запада относительно украинского конфликта. Он считал, что вложенные в Киев деньги европейских государств потрачены зря и высказывался против вступления Украины в НАТО. Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин накануне заявил, что покушение на Фицо — попытка убрать политика, защищающего национальные интересы своей страны и потому неугодного либеральным элитам.

Ранее 5-tv.ru выяснял, зачем США пытаются вмешаться в дело о покушении на Роберта Фицо.