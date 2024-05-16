Франция объявила о вводе войск в Новую Каледонию: «Для обеспечения безопасности»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 14 0

Франция объявила о вводе войск в Новую Каледонию

Франция объявила о вводе войск в Новую Каледонию: «Для обеспечения безопасности»

Фото: www.globallookpress.com / Frank Hammerschmidt

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В регионе уже пострадало около 100 полицейских.

Правительство Франции решило ввести войска в Новою Каледонию (заморская территория Франции — Прим. ред.), чтобы обеспечить безопасность морских портов и аэропортов. Это решение было принято из-за продолжающихся беспорядков. Об этом сообщил премьер-министр страны Габриэль Атталь на открытии заседания кризисного штаба при МВД республики.

«Военнослужащие вооруженных сил будут задействованы для обеспечения безопасности портов и аэропортов Новой Каледонии», — заявил премьер.

Также стало известно, что власти решили приостановить работу соцсети TikTok на заморской территории Франции.

В столице Новой Каледонии Нумеа произошел протест, переросший в беспорядки. Это случилось из-за расширения избирательного корпуса на местных выборах. Митингующие грабили и поджигали магазины, аптеки и заправки. Также среди участников беспорядков было много несовершеннолетних.

Властям пришлось временно закрыть учебные заведения и ввести комендантский час с 18:00 до 6:00. Также на заморской территории Франции запрещены любые собрания, ношения оружия и продажа алкоголя.

В Новой Каледонии ввели чрезвычайное положение на 12 дней. Кроме военных туда направят 500 полицейских и жандармов. В результате протестов, по словам главы МВД Франции Жеральда Дарманена, уже сотни пострадавших. При этом среди сотрудников силовых структур около 100 раненых.

Ранее 5-tv.ru писал, что сейчас происходит в Грузии после голосования в парламенте.

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