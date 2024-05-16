Девушка-подросток сорвалась со скалы на Сахалине

Несовершеннолетняя девушка сорвалась со скалы на Быковских порогах в Сахалинской области. Подросток выжила, сообщили в пресс-службе региональной пожарно-спасательной службы.

Как стало известно, 17-летняя девушка отдыхала в компании друзей. В один момент она поскользнулась и упала с высокой скалы на каменный приступок. Ее друзья же вызвали спасателей, и они незамедлительно приехали. При помощи специальных средств огнеборцы вытащили девушку и передали медикам. Те, в свою очередь, оказали подростку первую помощь и госпитализировали ее больницу.

Как сообщили в региональном следственном управлении СК РФ, по факту происшествия уже инициировали доследственную проверку. Следов преступления, предварительно, обнаружено не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем девушка подожгла свою квартиру в Люберцах.