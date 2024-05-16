Девушка-подросток сорвалась со скалы на Сахалине

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Несовершеннолетняя выжила, но каком состоянии она находится — пока не известно.

Девушка-подросток сорвалась со скалы на Сахалине

Фото: © РИА Новости / Вадим Гиппенрейтер

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Несовершеннолетняя девушка сорвалась со скалы на Быковских порогах в Сахалинской области. Подросток выжила, сообщили в пресс-службе региональной пожарно-спасательной службы.

Как стало известно, 17-летняя девушка отдыхала в компании друзей. В один момент она поскользнулась и упала с высокой скалы на каменный приступок. Ее друзья же вызвали спасателей, и они незамедлительно приехали. При помощи специальных средств огнеборцы вытащили девушку и передали медикам. Те, в свою очередь, оказали подростку первую помощь и госпитализировали ее больницу.

Как сообщили в региональном следственном управлении СК РФ, по факту происшествия уже инициировали доследственную проверку. Следов преступления, предварительно, обнаружено не было.

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