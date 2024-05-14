Хотела избавиться от демонов: девушка подожгла свою квартиру в Люберцах

Местный ребенок спокойно катался на качелях, пока в нескольких метрах от него полыхала многоэтажка.

Подмосковным Люберцам угрожали демоны, но местная жительница решила избавиться от рассадника нечисти и подожгла собственную квартиру на первом этаже многоэтажного дома. Что ее сподвигло на такой отчаянный подвиг — неизвестно.

Местные жители рассказали 5-tv.ru, что ранее не замечали у соседки интереса к экзорцизму. В любом случае, пока что не понятно, удалось ли избавиться от навязчивых сущностей, но девушка согласилась поехать в больницу на карете «скорой».

Еще больше в этой ситуации поразила невозмутимость местных детей. На кадрах с места видно, как ребенок спокойно качается на качелях, пока в нескольких шагах от него ярким пламенем горит квартира "с демонами».

В результате пожара сажа пошла вверх по этажам. Другая местная жительница, увидев происходящее, вызвала экстренные службы, включая МЧС. Она рассказала, что сигнализация в доме почему-то не сработала.

Ранее 5-tv.ru писал, что москвичка удерживала мать и ребенка в горящей квартире.