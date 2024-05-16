Российские ПВО сбили два беспилотника над Тульской областью

Минувшей ночью системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника над Тульской областью. Об очередной атаке киевского режима сообщили в пресс-службе областного министерства по региональной безопасности.

«Реагирование экстренных служб организовано. Пострадавших и разрушений нет», — отметили в сообщении.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Так, Белгород 12 мая подвергся массированной атаке украинских вооруженных формирований. Подъезд одного из жилых многоквартирных домов в городе обрушился после попадания из комплекса «Точка-У».

По последним данным, жертвами удара стали 17 человек, ранения получили более 30. Боевики на этом не остановились. В минувшую среду они направили на Белгородскую область две авиабомбы Hammer. Но силы ПВО их сбили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия нанесла около десяти высокоточных ударов по Украине за сутки.