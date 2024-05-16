«Протестные волнения будут»: кто заинтересован в госперевороте в Турции

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 11 0

Востоковед Гаджиев: Турция рискует стать парламентской республикой

«Протестные волнения будут»: кто заинтересован в госперевороте в Турции

Фото: www.globallookpress.com / Shady Alassar

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К нему может быть причастен и Запад — на что есть целый ряд причин.

В Турции может в скором времени смениться форма правления с возможными ограничениями действующего президента, сообщил URA.RU кандидат исторических наук и директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев.

Оппозиция одна из сил, которая подталкивает страну к переменам, в частности, к смене формы правления с президентской на парламентскую, подчеркивает сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН.

Для противников власти важно показать обществу шаткие позиции правящей Партии справедливости и развития и провести досрочные президентские и парламентские выборы.

«Сейчас активно обсуждается тема новой Конституции и возвращения в Турции парламентской системы власти», — отметил востоковед.

Причем текущая попытка госпереворота исходит не от них, а от полиции. Нюанс в том, что в 2016 году запрос на смену власти шла даже не от верхушки армии, в этот раз все иначе.

Гаджиев уверен, что турецкое общество тоже планирует глобальные перемены в стране, что было видно по победе в марте оппозиции в крупных городах на муниципальных выборах.

«Очевидно то, что какие-то протестные волнения будут и, возможно, будут нарастать», — заявил Гаджиев.

Востоковед полагает, что в госперевороте вероятно заинтересован и Запад, так как майский визит Эрдогана в США перенесли на неопределенный срок не просто так. Следующий шаг — проведение акции, которая окончательно надломит позиции действующего турецкого лидера.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Реджеп Тайип Эрдоган уже нашел тех, кто готовил госпереворот.

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