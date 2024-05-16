Стала известна дата выхода второго сезона «Игры в кальмара»

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 14 0

Актер Ли Чжон Чжэ: второй сезон «Игры в кальмара» выйдет в декабре 2024 года

Стала известна дата выхода второго сезона «Игры в кальмара»

Фото: Кадр из сериала «Игра в кальмара», 2021 г.

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Исполнитель одной из главных ролей раскрыл подробности премьеры сериала.

Новый сезон популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара» выйдет в декабре 2024 года. Об этом рассказал исполнитель одной из главных ролей, актер Ли Чжон Чжэ.

«Он будет выпущен в декабре», — цитирует актера Business Insider.

Однако Netflix до сих пор официально не объявил дату премьеры второго сезона, хотя ранее большое количество изданий анонсировали ее во второй половине года.

Осенью 2023 года Netflix рассказывал о запуске реалити-шоу по мотивам сериала. За победу в шоу боролись больше 400 человек. Но в нем участники испытаний не погибали, а просто лишались приза.

Первый сезон «Игры в кальмара» вышел осенью 2021 года. Героям необходимо было участвовать в состязаниях, где проигравшие не просто выбывали, а умирали.

Тогда сериал стал одним из самых просматриваемых проектов Netflix. Его посмотрели десятки миллионов человек.

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