«Взвешивают риски»: Запад не спешит с конфискацией активов России

Российская сторона не раз предупреждала о том, что оперативно и болезненно ответит на такой шаг.

Инициатива по использованию замороженных активов России и доходов с них — незаконный и нелегальных шаг. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин. Однако пока на Западе не принимают окончательных решений по этому вопросу.

По словам Панкина, в США и Евросоюзе сегодня идут широкие дискуссии на счет того, как можно использовать российские средства, чтобы проспонсировать киевский режим. Парламент Эстонии, например, недавно принял закон, разрешающих использовать активы на нужды Украины. При этом Панкин назвал эту страну не самым важным обладателем замороженных средств России.

Несмотря на это, на Западе взвешивают риски ответных мер со стороны России, о которых ранее власти уже предупреждали.

«Более здравомыслящие и деловые круги, политические круги взвешивают все риски, в том числе для самих себя, и риски ответных мер с нашей стороны, которые могут быть и симметричными, и асимметричными, задействованы в самых разных инструментах, в том числе правовых, финансовых, административных», — сказал Панкин журналистам после сессии в рамках международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Одной из ограничительных мер стала заморозка золотовалютного фонда Центробанка. По данным главы Минфина Антона Силуанова, были заблокированы примерно 300 миллиардов долларов. После этого власти США и Евросоюза приступили к поиску законных методов конфискации российских активов, которые ведутся до сих пор.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в случае принятия Вашингтоном решения конфисковать замороженные российские резервы Москва может понизить уровень дипломатических отношений с США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что послы 27 стран Евросоюза согласовали решение по использованию доходов с замороженных активов России в качестве помощи Украине.