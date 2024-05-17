Не «поехали»: транспортный коллапс сковал Родину Гагарина после закрытия моста

Настоящий транспортный коллапс переживают сейчас жители Гагарина в Смоленской области. Чтобы въехать или выехать из города водители часами стоят в пробках. А все из-за закрытия путепровода, который соединяет Гагарин с трассой Москва-Минск. Объезд — через десятки километров и железнодорожный переезд. А полкилометра моста ремонтируют по нацпроекту аж с прошлого года. Почему на Родине первого космонавта никто никуда не едет — выяснил корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Легендарное «Поехали» на стеле перед въездом в небольшой городок в Смоленской области сегодня не вызывает восторга, а, наоборот, смущает местных жителей. Ведь ехать некуда, дальше дороги нет.

Так сегодня выглядит главный въезд в город, который носит имя первого космонавта: бетонные блоки, стоп- и предупреждающие знаки. Дорога в Гагарин перекрыта уже почти месяц.

У Романа пять детей, живет за городом. Больница, магазины и самое главное — детский сад и школа — в Гагарине.

«Если у меня дорога до дома занимала, грубо говоря, 15 минут, сейчас я езжу только в одну сторону 37. Это я вожу детей в школу, а мне на дополнительные занятия надо возить», — рассказывает житель Гагарина Роман.

Автобусы изменили маршруты. Чтобы выехать за город пенсионерам нужно преодолеть марафон. Финиш — железная дорога.

«За железной дорогой стоит и ждет автобус. Тяжело, конечно. И билеты подорожали на 60 рублей», — объясняет жительница Гагарина Людмила.

Еще в апреле по виадуку было открыто реверсивное движение. Позже выяснилось, что это небезопасно.

Виадук через железную дорогу Москва — Минск был построен в 1985 году, его протяженность почти полкилометра. За 40 лет он ни разу капитально не ремонтировался.

Альтернативных путей в город несколько. Из Москвы в Гагарин можно добраться по Новорижскому шоссе, но это на 80 километров больше, чем по трассе Москва — Минск. С М-1 — через населенные пункты Потапово и Серго-Ивановское. Вот только дороги здесь больше напоминают трассу для офф-роуда.

А это выезд из Гагарина в сторону деревни Кожино. Люди по несколько часов стояли в пробке. Сейчас переезд и вовсе закрыт. Железнодорожники обновляют пути: тянут рельсы, меняют шпалы.

«Пока они положат рельсу, потом их надо подбить, потом засыпать. Это не на один день дел», — рассказывает дежурная по переезду Наталья.

В городе транспортный коллапс. Кажется, что хуже быть уже не может, но нет. Вскоре еще один мост в Гагарине частично закроют на реконструкцию. На полгода позже, чем планировали.

«Контракт был заключен в декабре 2023 года. Работы начинаются только сейчас, на дворе май 2024 года», — напоминает жительница Гагарина Юлия Гринберг.

Цена госконтракта: больше 145 миллионов рублей. За эти деньги подрядчик обязуется обновить балки и покрытие, подлатать опоры. Пока только на словах, до дела все никак не дойдет.

«Это все-таки мост. Не так, чтобы раз-два и готово. Не дорогу спилить, положить. Надо согласовать все. Проект утвердить», — заявляет представитель организации-подрядчика «Профремстрой» Антон Багдосорян.

Судя по данным сайта госзакупок, становится ясно, почему тянет. Первые деньги по госконтракту подрядчик получил только в апреле. Теперь ждут, пока рыба икру отметает, в прямом смысле.

«Не надо забывать, что есть такое понятие, как нерест рыбы, который идет до 10 июня. И в нерест нельзя работать», — рассказывает заместитель руководителя начальника строительства администрации Гагаринского района Павел Иванов.

Нерест, выходные, праздничные дни. Мостом вообще не начали бы заниматься, если бы в дело не вмешалась прокуратура.

«По данному факту прокуратурой в суд предъявлено исковое заявление о возложении на районную администрацию обязанности провести капитальный ремонт мостового сооружения. Решением суда требования прокуратуры удовлетворены», — рассказала старший помощник прокурора Смоленской области по взаимодействию со СМИ и общественностью Юлия Казакова.

В это время почти 29 тысяч жителей города Гагарин остаются в транспортной блокаде. Особенно тяжело будущим мамам.

«Роддом в Гагарине закрыли пару лет тому назад. Рожать будущие мамы едут в соседние города. Самые активные — в Москву и Подмосковье. Но не это интересно. А то, что буквально за пару месяцев до закрытия здесь провели капитальный ремонт. Можно увидеть качество», — показывает корреспондент Игорь Капориков.

«Нам говорят: рожайте в Смоленске. До Смоленска 200 километров. На чем туда ехать? Автобусы туда не ходят, ближайшая „Ласточка“ туда — в половине двенадцатого дня. Когда начинаются роды, они не спрашивают, во сколько начаться», — подчеркивает жительница Гагарина Вера Агабабова.

Нам удалось встретиться с исполняющим обязанности главы и спросить, почему здание роддома в городе простаивает.

«Рождаемость в 2021 году — 15 детей была. Это, соответственно, кадры. Сейчас в женской консультации работает четыре акушерок, одна из них — по совмещенке, все пенсионеры», — объясняет глава муниципального образования «Гагаринский район» Владимир Грунин.

На другие вопросы чиновник отвечать не стал, покинул администрацию. После этого в городе закипела работа. Спешно начали латать ямы и трещины на дорогах. Спектакль разыграли на фоне баннера прославленному земляку. Юрий Гагарин как всегда улыбается. Знал бы он, что сегодня творится на его малой Родине.