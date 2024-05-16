Умер сыгравший д’Артаньяна в «Трех мушкетерах» актер

Артист ушел из жизни 12 мая, однако причины смерти пока не уточнялись.

Греческий актер Яннис Малухос, получивший популярность благодаря роли д’Артаньяна в фильме «Три мушкетера», умер на 92-м году жизни. Об этом сообщает Athens Voice.

Актер ушел из жизни 12 мая, однако причины смерти артиста пока не уточнялись.

Помимо работы в кино Яннис Малухос развивал талант в театральной среде, сотрудничал с Государственным театром Северной Греции и сыграл большое количество значимых ролей.

Актер родился в сентябре 1932 года в Димицане. Дебютировал в киноиндустрии в конце 1950-х годов в фильме «Элис на флоте».

Он также снялся в таких картинах, как «Гнев», «Сбежавшая невеста», «Дьявольский носок», «Десять дней в Париже» и других. А в 1962 году исполнил роль д’Артаньяна в комедии «Три мушкетера».

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