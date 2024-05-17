Вместе сильнее: в Казани стартовал форум «Россия-Исламский мир»

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Участники из 85 стран приехали на форум «Россия-Исламский мир» в Казань

Фото, видео: Алеев Егор / ТАСС; 5-tv.ru

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Саммит продлится до конца недели. За это время надо успеть обсудить и наладить контакты в разных областях экономики.

Восемнадцать тысяч человек из 85 стран в эти дни приехали в Казань. Там начал работу международный экономический форум «Россия -Исламский мир». Мероприятие уникальное, учитывая, что его участники и организаторы прекрасно понимают — они приехали не только делать бизнес. Задача несколько иного порядка — наладить прямой диалог России с исламскими государствами, ведь у нас одни интересы, в том числе защита традиционных духовно-нравственных ценностей.

«Роль группы особенно возросла. Она стала несущей конструкцией в отношениях между Россией и организацией исламского сотрудничества, инструментом укрепления дружбы, взаимопонимания и доверия. Кроме того, группа — это уникальная площадка межрелигиозного диалога глобального уровня», — отметил глава республики Татарстан Рустам Минниханов.

Саммит продлится до конца недели. За это время надо успеть обсудить и наладить контакты в разных областях экономики. На повестке — энергетика, технологии, ну и, конечно, туризм.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Казани открылась крупнейшая экономическая выставка Russia Halal Expo.

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