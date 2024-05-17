Пенсионеры в группе риска: как кошки доводят своих хозяев до слабоумия

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 18 0

Фельдшер Балан: токсоплазмоз у кошек ведет к слабоумию пожилых людей

Пенсионеры в группе риска: как кошки доводят своих хозяев до слабоумия

Фото: www.globallookpress.com / W. Layer

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Врачи призывают внимательно следить за здоровьем домашних животных, чтобы не потерять свое.

Домашние животные — не только лучшие друзья человека, но и носители опасных для него заболеваний. Одним из таких недугов может стать слабоумие. И нередко виноваты в нем кошки. Об этом журналистам издания Газета.ру рассказала фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей Наталья Балан.

По словам доктора, у владельцев собак старше 65 лет вероятность развития слабоумия снижена на 40%. А все потому, что уход за четверолапым требует физической и умственной активности. Во-первых, необходимо как минимум два раза в день выходить из дома на прогулку. Во-вторых, на улице приходится взаимодействовать с другими людьми, общаться и, таким образом, поддерживать здоровье.

Совсем другой образ жизни в пожилом возрасте ведут любители кошек. И дело не только в том, что их не нужно выгуливать. Эти питомцы могут спровоцировать появление когнитивных нарушений. Не умышленно, разумеется, а уже из-за собственных заболеваний, в том числе токсоплазмоза.

Опасный кошачий паразит, способный поразить и человека — Toxoplasma gondii. Заражение им происходит через царапины и укусы.

«Зараженность токсоплазмозом в мире — около 35%. Паразит воздействует на работу головного мозга — он проникает в центральную нервную систему и влияет на нейромедиаторы. Поведение человека становится изменчивым, а инфекция может напрямую стать причиной развития психического расстройства», — сказала Наталья Балан.

Негативное влияние токсоплазмоза на пенсионеров заключается в потере мышечной массы, истощении, нарушении когнитивных функций. Финалом может стать развитие деменции.

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