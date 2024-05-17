Путин приехал на открытие российско-китайского ЭКСПО в Харбине

Российский лидер Владимир Путин приехал на торжественную церемонию начала восьмого российско-китайского ЭКСПО, а также четвертого форума сотрудничества в Харбине. В данный момент он выступает на мероприятии с речью, а после нее будет осматривать подготовленную экспозицию.

Ежегодно мероприятие проходит с 2014 года поочередно в России и в Китае. В 2024-м свои экспозиции на форуме решили представить 16 российских регионов, на этхих стендах будут рассказывать о проектах ведущих компаний, а также перспективных разработок совместного международного сотрудничества.