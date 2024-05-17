МОК запретил журналистам из России использовать символику на Олимпиаде-2024

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 42 0

Меры, введенные в отношении спортсменов, будут распространяться и на представителей СМИ.

МОК запретил журналистам из России использовать символику на Олимпиаде-2024

Фото: Mohammed Badra / ТАСС

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Российским журналистам, которые приедут в Париж освещать Олимпийские игры, запретили демонстрировать символику страны. Об этом сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).

Отвечая на вопрос ТАСС, в организации заявили, что введенные в отношении спортсменов из России меры распространяются и на представителей СМИ.

В этом году Олимпийские игры пройдут во Франции с 24 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится 26 июля. О допуске российских спортсменов к олимпийским состязаниям в 2024 году стало известно 8 декабря 2023-го. МОК принял такое решение, но при этом прописал множество условий.

Так, требования включают запрет на любую деятельность, связанную с национальным флагом, гимном, эмблемой или любым другим символом России. Кроме того, табу наложено на символику национальных федераций или олимпийских комитетов.

Спортсмены не могут высказываться в поддержку спецоперации на Украине на официальных мероприятиях и в интервью прессе ни до, ни во время, ни после Игр. То же касается их персонала. При этом россиянам и белорусам не разрешено выступать в командных дисциплинах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова главы МОК Томаса Баха про слежку за россиянами.

Руководство МОК обращалось к украинцам, чтобы те отслеживали высказывания российских спортсменов в интернете и СМИ. Их задача — найти такие утверждения, которые могли бы стать основанием для отказа в допуске к участию в Олимпийских играх.

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