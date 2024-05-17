Могила утопает в цветах: журналиста Максима Кононенко похоронили

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 141 0

На кладбище Губцево прошло захоронение журналиста Максима Кононенко

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Присутствующие прощались с ним со слезами на глазах.

На кладбище Губцево состоялось захоронение журналиста Максима Кононенко после церемонии прощания в храме Живоначальной Троицы, кадры можно посмотреть на 5-tv.ru.

Гроб Кононенко поднесли к месту захоронения, где уже собралось много людей, которые не могли сдержать слез.

Его друзья, близкие и бывшие коллеги пришли, чтобы проводить в последний путь и сказать несколько слов на прощание. На могиле журналиста установили его фотографию на деревянном кресте. А огражденную территорию заполнили венками и цветами.

Кононенко умер на 54-м году жизни, он почувствовал недомогание и боли в животе. Его сына вызвал скорую помощь, но медики не смогли помочь. Причиной смерти стало внутреннее кровотечение, возникшее в результате расширения вен пищевода.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что народный художник РФ Сергей Андрияка скончался на 66-м году жизни.

+19° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
90.92
-0.34 98.90
0.07
Сдержанность и спокойствие: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 мая

Последние новости

16:55
Украинские СМИ заявили о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги
16:43
Состояние все еще тяжелое: премьер Словакии перенес вторую операцию после покушения
16:39
В Санкт-Петербурге жестоко убита солистка группы UNA
16:23
Женщина в Индии задушила раскрывшего ее измену маленького сына
16:15
Microsoft останавливает в России корпоративные подписки на облачные сервисы
16:07
«Мнимая польза»: что ни в коем случае нельзя есть и пить в самолете

Сейчас читают

Церемония прощания с журналистом Кононенко началась в Троицке
Молодой человек убил отца и попытался покончить с собой в Москве
«Люблю хулиганщину» — Игорь Гуляев о любимых знаменитостях
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео