«Спрос большой»: глава Ростеха назвал востребованное за рубежом оружие РФ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 40 0

Чемезов: иностранных покупателей интересуют российские РСЗО и комплекс «Панцирь»

«Спрос большой»: глава Ростеха назвал востребованное за рубежом оружие РФ

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Экспортный портфель российской оружейной отрасли на сегодня составляет почти 60 миллиардов долларов.

За рубежом растет спрос на российское оружие, применяемое в ходе проведения спецоперации. Об этом генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил в интервью РБК.

Так, наиболее востребованы у иностранных покупателей истребители Су-35, вертолеты Ка-52, реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо» и «Смерч», самоходные гаубицы «Мста-С» и зенитные комплексы «Панцирь-С1».

Также Чемезов прокомментировал доклад Стокгольмского международного института исследований проблем мира, где говорится, что РФ уступила Франции второе место в списке экспортеров оружия, сократив зарубежные поставки за последние пять лет на 53%.

По словам главы «Ростеха», это вызвано отправкой большей части оружия на нужды Минобороны, а не с падением спроса на российскую военную продукцию за рубежом.

Чемезов подчеркнул, что экспортный портфель на сегодня составляет почти 60 миллиардов долларов, поэтому по завершении СВО зарубежным покупателем пойдет большее количество российского оружия.

Ранее глава «Ростеха» объяснил, почему в зоне СВО не используется новейший и признанный самым боеспособным в мире российский танк Т-14 «Армата». По словам Чемезова, применение танка в боях на Украине нецелесообразно из-за его высокой стоимости.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как показали себя новейшие российские авиационные ракеты «Изделие-305» в зоне спецоперации.

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«Спрос большой»: глава Ростеха назвал востребованное за рубежом оружие РФ

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