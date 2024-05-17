Гендиректор «Известий» Тюлин осудил запрет ЕС на вещание четырех российских СМИ

Генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин назвал глупостью и хамством запрет на вещание ряда российских СМИ в странах Европейского союза (ЕС). Под санкции подпали Voice of Europe, РИА Новости, «Известия» и «Российская газета». Причиной принятого решения в ЕС назвали «поддержание пропаганды и агрессии против Украины».

По словам Владимира Тюлина, выдвинутые обвинения не имеют ничего общего с реальным положением вещей.

«Хамство и глупость. В комментариях не нуждаются — они и так очевидны», — подчеркнул он.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости упомянула, что Москва рассмотрит возможность введения ответных мер. Однако какими они будут, не уточнила.

В ЕС заметили, что ограничения не будут мешать сотрудникам «отмененных» СМИ продолжать осуществлять свою журналистскую деятельность, за исключением самого вещания.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал попытки Европы и Запада усилить санкционное давление на Россию бессмысленными. По его словам, стремление Вашингтона и остальных недружественных стран ослабить Москву приводит лишь к тому, что эти государства сами наносят себе непоправимый ущерб. Их действия Путин сравнил с «выстрелом себе в ногу».

Ранее 5-tv.ru писал, что Венгрия наложила вето на резолюцию Зеленского.