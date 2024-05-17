Венгрия наложила вето на резолюцию Зеленского: к чему приведет раскол в Европе
Политолог Гаспарян: Европа не сможет диктовать России свои условия
Фото, видео: www.globallookpress.com / © via www.imago-images.de; © РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru
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Никто не сможет диктовать России какие-либо условия.
Совет Европы предполагал признание только одного «мирного» плана от украинского президента. В связи с этим Венгрия наложила вето резолюцию по «формуле мира» Зеленского. Политолог Армен Гаспарян рассказал 5-tv.ru, почему в Европе противятся другим мирным инициативам.
«Европа искренне полагает, что они должны диктовать России какие-то свои условия. Европа с этой точки зрения ничего не поняла и ничему не научилась», — сказал эксперт.
По его словам, они выполняют распоряжение Вашингтона и не собираются действовать иначе. Венгрия отказалась принимать участие, потому что считает, что мирные переговоры состоятся только тогда, когда все стороны сядут за стол переговоров.
Гаспарян отметил, что платформа и действия Зеленского выглядят «странновато», так как 21 мая он становится нелегитимным президентом и страны Глобального Юга не будут в этом участвовать.
«Эта овчинка выделки не стоит. Но, поскольку никакого плана Б нет, видимо, европейская бюрократия будет пытаться что-то сотворить с этим», — подчеркнул политолог.
Глава МИД Петер Сийярто заявил, что Совет Европы упустил возможность стать отличной платформой для укрепления мира после исключения России.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Совет Европейского союза окончательно утвердил план реформ Украины.
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