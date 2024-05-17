МВД России объявило в розыск блогера Бакалейко* по уголовной статье

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 21 0

Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

МВД России объявило в розыск блогера Бакалейко* по уголовной статье

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Журналиста и блогера Богдана Бакалейко* МВД России объявило в розыск по уголовной статье. Об этом стало известно из базы ведомства.

В беседе с ТАСС источник агентства уточнил, что в отношении блогера возбудили уголовное дело по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Отмечается, что Бакалейко Минюст России внес в список иностранных агентов 23 марта 2023 года, в том числе за распространение материалов, порочащих работу органов государственной власти, а также осуждение специальной военной операции России на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что Савеловский суд Москвы оштрафовал экс-участника телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова* на 40 тысяч рублей за публикацию без плашки иноагента.

* — признан в России иноагентом.

+19° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
90.99
0.07 98.78
-0.12
Сдержанность и спокойствие: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 мая

Последние новости

22:59
Страдают почти все: чем опасен недостаток йода в организме
22:43
Стрелявший в премьера Словакии Фицо предстанет перед судом 18 мая
22:30
Суд арестовал активы немецкого Unicredit на 462,7 миллиона евро
22:13
Смертельный челлендж: подросток на спор съел острые чипсы и умер
21:57
МВД России объявило в розыск блогера Бакалейко* по уголовной статье
21:41
Семь человек пострадали при взрыве в академии имени Буденного в Петербурге

Сейчас читают

У здания Военной академии связи имени Буденного в Петербурге прозвучал взрыв
В поисках смысла жизни: прогноз Таро на неделю с 20 по 26 мая
Венгрия наложила вето на резолюцию Зеленского: к чему приведет раскол в Европе
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео