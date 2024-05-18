«Добро пожаловать в нашу семью»: Катя Жужа стала мамой в четвертый раз

Пол малыша пока не раскрывается.

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Катя Жужа стала мамой в четвертый раз. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети.

Блогер долго скрывала свою беременность — счастливой новостью с поклонниками она поделилась лишь на позднем сроке. Пол ребенка пока не раскрывается, но известно, что мама и малыш чувствуют себя хорошо.

«Добро пожаловать в нашу семью», — написала знаменитость в посте.

Роды прошли в одной из американских клиник.

Сейчас бывшая участница скандальной программы воспитывает троих детей: старшую дочь Николь от первого сожителя и сыновей-погодок Макса и Алекса от автогонщика и сына миллиардера Артема Маркелова. Несмотря на слухи в сети о расставании звездной пары, у супругов все хорошо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Регина Тодоренко собирается родить третьего ребенка.

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