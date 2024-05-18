Поспят в тюрьме: в США задержали подсыпавших воспитанникам детсада снотворное

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 37 0

В США будут судить работников детсада, добавлявших мелатонин детям в еду

Поспят в тюрьме: в США задержали подсыпавших воспитанникам детсада снотворное

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Свои действия работники скрывали и от родителей несовершеннолетних.

В штате Нью-Гэмпшир в США задержали работников частного детского сада, которые подсыпали несовершеннолетним воспитанникам снотворное, о чем сообщил телеканал Fox News со ссылкой на полицейское управление Манчестера.

Три сотрудницы детского сада обвиняются в тайном подсыпании мелатонина в еду своих воспитанников без ведома родителей. Задержана также и 52-летняя владелица, всем им выдвинуты обвинения в создании угрозы детям — по десяти эпизодам. Стоит упомянуть, что в итоге никому из детей медицинская помощь не понадобилась.

В Штатах препарат продается без рецепта, его также выпускают и в форме сладостей. Мелатонин безопасен при кратковременном использовании, но долгое воздействие на организм человека подробно еще не исследовалось.

Расследование началось еще в конце прошлого года, когда правоохранительные органы предупредили о незаконной практике в детском саду в Манчестере. Впоследствии полиция также установила, что у образовательного учреждения не было даже лицензии.

Ранее 5-tv.ru писал, какие «взрослые» лекарства категорически нельзя давать детям — в их числе мак снотворный.

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Поспят в тюрьме: в США задержали подсыпавших воспитанникам детсада снотворное

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