«Хочу быть примером» — Паша Техник о борьбе с зависимостью и возращении в семью

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 20 0

Рэпер Паша Техник заявил о желании вернуться в семью и стать примером для других

«Хочу быть примером» — Паша Техник о борьбе с зависимостью и возращении в семью

Фото: 5-tv.ru

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Скандальный рэпер пытается вернуть доверие сына.

Чуть не умерший от передозировки рэпер Паша Техник раскрыл, как он пытается вернуть к себе доверие пятилетнего сына Ивана. В одном из шоу на YouTube-канале почти угасшая звезда больше не хочет ассоциировать себя «с употреблением».

Знаменитость вернулся в ранее разрушенную семью, поставив крест на пагубных привычках в виде употребления алкоголя и запрещенных веществ. Несмотря на это, сын все еще сторонится его, постоянно обращаясь к матери.

«К ней больше доверия. Нам надо выстраивать с ним отношения, чтобы он был на релаксе со мной», — признался рэпер.

Паша Техник (Павел Ивлев) уверен, что он плохой муж и отец, который мало уделял внимания своему сыну, когда страдал от зависимостей.

Ева Карицкая, бывшая жена 39-летней звезды, старается поддерживать музыканта в его начинаниях. Причем Паша Техник отметил, что держать себя в рамках ясного ума и трезвости ему крайне тяжело.

«Сейчас я нормальный, и она в шоке от того, что я нормальный. И она на этом фоне тоже ведет себя иначе», — рассказал музыкант.

Паша Техник заявил, что хочет ассоциироваться у людей именно с избавлением, быть настоящим примером человека, который превозмог над своими желаниями и доказал, что он «может». Стоит упомянуть, что свой тяжелый путь трезвости он начал с конца 2022 года, когда врачи смогли вернуть его из комы — его госпитализировали из-за передозировки.

Ранее 5-tv.ru писал, как рэпера ограбили и избили — появилось сразу несколько версий произошедшего.

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