По ее словам, школьница никогда бы не села в машину незнакомого человека самостоятельно.

Убитая в Ростовской области восьмилетняя девочка никогда бы не села в машину с незнакомым человеком самостоятельно. Об этом рассказала 5-tv.ru ее тетя — Ольга Шарникова.

По словам родственницы, родители сразу пошли искать ребенка, когда заподозрили ее пропажу. Первым делом они направились в аптеку, чтобы посмотреть камеры видеонаблюдения, не попал ли на них ребенок.

«Увидели, что, да, ребенок пошел в магазин, пришел обратно, повернул на нашу улицу — ее видно отсюда — и за ней следом эвакуатор поехал, незнакомый нам», — рассказала тетя школьницы.

На других записях уже было видно, что ребенок сидит в незнакомом автомобиле. Ольга заявила, что девочка не знала мужчину, который находился за рулем.

«Никто никого не знал. Она не села бы никогда сама в машину. Она воспитана, объясняли ей всегда, рассказывали», — сообщила Шарникова.

Ранее 5-tv.ru показал, что наш корреспондент продолжает выяснять новые факты об убийстве на месте событий. Тело восьмилетней девочки из Ростовской области нашли на опушке местные жители ближайшей станицы Ольгинской в момент, когда прочесывали место доставки.