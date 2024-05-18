Нашли на опушке: новые подробности убийства восьмилетней девочки в Ростовской области

Наш корреспондент продолжает выяснять новые факты об убийстве на месте событий.

Тело восьмилетней девочки из Ростовской области нашли на опушке местные жители ближайшей станицы Ольгинской в момент, когда прочесывали место доставки. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Борис Корягин, который работает на месте событий.

Сотрудники правоохранительных органов в данный момент работают с подозреваемым в убийстве. Им оказался 25-летний мужчина, который проживает в поселке Дорожный Аксайского района. Признательные показания он уже дал и сообщил, что заприметил девочку в тот момент, когда проезжал по населенному пункту.

Однако сначала его показания были сильно спутаны. Сначала он сказал, что просто подвез девочку, а затем говорил, что передал ее неизвестному мужчине. В конце концов, силовикам удалось выяснить правду. Молодой мужчина предложил ее подвезти до дома. Ребенок согласилась и села в автомобиль, после чего мужчина отвез ее в укромное место, где нет людей, и убил.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам статьи об убийстве малолетнего. Устанавливаются все детали и обстоятельно произошедшего.

По предварительной версии, девочку могли изнасиловать и задушить.

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