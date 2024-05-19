Женщины Олега Ефремова: как губил своих спутниц самый красивый актер советского кино

Кто смог прожить с артистом дольше всего?

Народный артист СССР Олег Ефремов сделал невероятный вклад в киноискусство. Будучи едва ли не самым популярным актером в советское время, поклонницы о его личной жизни хотели знать все. И ведь в душе у столь незаурядной личности действительно была буря страстей, которую скрыть оказалось невозможно. Многочисленные романы, скандалы, выходки и пристрастие к алкоголю, разрушавши почти все его браки. Легендарный актер, несмотря на скверный характер, все равно стал одним из самых важных фигур в истории советского кино.

Юношеский бунт

Будучи еще совсем юным парнем, будущая знаменитость уже оказывалась в центре неприятных историй. Известно, что в подростковом возрасте Олег Ефремов связался с дурной компанией. Тогда он жил под Воркутой. Этот период жизни не прошел бесследно — в одной из драк ему повредили глаз, что испортило зрение.

Позже он сам признался, что если бы не Москва и открывшаяся у него страсть к театру — ничего хорошего бы с ним не вышло. Юный Ефремов был настолько вдохновлен сценой, что сумел в столице найти единомышленников, объединиться и создать свой кружок, превратившийся потом в знаменитый сегодня театр «Современник». Стоит признать, что благодаря обаянию и врожденному таланту влиять на людей, Ефремов собрал вокруг себя тогда чуть ли не самую талантливую молодежь — Евгений Евстигнеев, Олег Табаков, Галина Волчек и другие, чьи имена сегодня знают практически все.

Самые сильные пристрастия

Страсть к театру была не единственной в его жизни. Олег Ефремов довольно быстро пристрастился к алкоголю. Зависимость разрушила почти все его отношения с женщинами, к которым он, по собственному признанию, питал особый интерес.

«Когда выпью — мне хорошо, а уж если рядом женщина, то и вовсе отлично!» — без стеснения говорил актер.

Когда артист учился в школе-студии МХАТ, его привлекла Ирина Скобцева. Говорили, что она была самой красивой девушкой на курсе. Однако отношения дальше юношеского романа не развились — Скобцева выбрала другого претендента. Им оказался перспективный актер Сергей Бондарчук. Поговаривали, что девушка оказалась весьма мудрой и дальновидной. Ирина вовремя поняла, что построить со скандальным Ефремовым крепкую семью будет трудно.

Тосковал Олег совсем недолго. Вскоре он увлекся очень открытой и доброй девушкой — Лилией Толмачевой. Ефремову потребовалось не так уж много усилий, чтобы привлечь ее внимание. Она согласилась стать его женой, о чем потом горько пожалела.

Однажды в интервью Лилия рассказала, как пренебрежительно Ефремов начал к ней относиться после свадьбы. Когда актриса поехала в другой город к больной маме, она спросила у мужа. Любит ли он ее так же, как любили друг друга шекспировские Ромео и Джульетта.

«Ну и дура ты! И погибнешь оттого, что дура!» — высказался Олег Ефремов.

Не прошло и полугода, как Лилия Скобцева устала от тяжелого характера, выпивки и похождений по другим женщинам Ефремова. Поговаривали, что актриса знала об изменах мужа. Она даже была осведомлена об их именах.

Слухи и домыслы

Одним из самых скандальных слухов стали разговоры о его романе с Галиной Волчек, потому что сама она была влюблена в не менее известного нам сегодня актера Евгения Евстигнеева. Была даже версия, что она забеременела от него, но сделала аборт. Так или иначе, это никто из них не подтвердил, но и не опроверг.

«Олегу, как и алкоголь, нужны были женщины. Разные. Так он поддерживал себя в творческом накале», — так рассказывала о неудачном, полном боли и разочаровании браке Лилия Скобцева.

Ефремов, видимо, сам схожих чувств из-за развода не испытывал. Вскоре он обнаружил в своем поле зрения новый объект страсти. Ею стала актриса Ирина Мазурук. Ходили слухи, что их нарочно свела Галина Волчек, чтобы скорее забыть неудавшиеся отношения. Вот только кто же в тот момент мог предположить, что Олег Ефремов своими выходками доведет новую пассию до попытки самоубийства.

Три года они прожили в гражданском браке. Актриса подарила ему дочь Анастасию. За это время Ирина Мазурук сполна познала вкус горьких имен мужа и его пьянства. К счастью, ее вовремя смогли спасти.

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Страданиями женщины Ефремов не проникся и в этот раз. Совсем скоро он погрузился в новый роман с Ниной Дорошиной. Их отношения напоминали, как сейчас модно говорить, «американские горки». Пара неоднократно расходилась и сходилась. Очевидно, актер даже и не думал пересмотреть свой образ жизни и продолжал морально разрушать женщин, согласившихся с ним на отношения. Однако Нина Дорошина в какой-то момент оказалась сильнее ефремовских выходок и решила выйти замуж, только за совсем другого мужчину — Олега Даля.

Эта свадьба породила слухи в обществе. Поговаривали, что самого Ефремова туда не пригласили, а он все равно туда заявился. Да не просто заявился, а еще в состоянии сильного алкогольного опьянения и устроил там настоящее шоу. Обделенный вниманием актер насильно усадил Дорошину на свои колени при всех гостях.

«А любишь ты все равно меня!» — высказал актер невесте.

Однако Ефремов, как ходили слухи, не оставил и этот брак в покое. Из-за его манипуляций морально не выдержал уже сам Даль. Вскоре он сам запил и скончался. Известно, что темпераментный Ефремов и Даль пошли на крайне отчаянный шаг — они даже устроили настоящую дуэль, пишут на сайте Культура.рф.

Брак длиной 12 лет

Фото: © РИА Новости / Галина Кмит

Следующей женщиной Ефремова стала Алла Покровская — дочь известного оперного режиссера. Ефремову не составляло труда очаровать кого угодно, и исключением девушка не стала. Однако портив их отношений выступили ее родители, зная, что он за человек. Алла смогла провести с ним 12 лет — больше всех остальных. И дело вовсе не в том, что Ефремов вдруг переменился. Он остался таким, каким и был. Она же ему и подарила сына Михаила в 1963 году. Говорят, что Алла Покровская осознано прощала мужу его выходки ради того, чтобы сохранить семью.

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И все-таки ее терпению пришел конец. К этому моменту у Ефремова уже закрутился роман с Анастасией Вертинской. Девушка уже на тот момент была замужем за Никитой Михалковым, однако супруги развелись из-за разных взглядов в бытовых вопросах. Вертинская смогла пробыть в отношениях с Ефремовым чуть меньше, чем Покровская — десять лет. Анастасия ничем не удивила общественность, когда заявила, что тоже не в состоянии терпеть алкоголизм Олега.

Актеру предписывали романы еще и со Светланой Родиной, Верой Сотниковой и другими красивейшими женщинами СССР.

Несмотря на многочисленные похождения, коллеги Олега Ефремова утверждали, что главный его роман — это роман со сценой. Актер стал легендой советского кино, и несмотря на тяжелую зависимость, публика любила его именно за талант.

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