Парламент Грузии преодолеет вето Зурабишвили, наложенное на закон об иноагентах

Президент республики объявила, что ветировала «российский» закон «О прозрачности иностранного влияния».

Парламент Грузии сможет преодолеть вето президента Саломе Зурабишвили, наложенное на закон об иноагентах. Об этом пишет Sputnik Грузия.

Отмечается, что вето преодолевается простым большинством парламента, для чего потребуется провести дополнительное чтение.

Зурабишвили во время брифинга 18 мая заявила, что наложила вето на принятый парламентом закон «О прозрачности иностранного влияния», который она назвала «пророссийским».

«Этот закон по своей сути и духу является российским. Он противоречит нашей конституции и всем европейским стандартам, поэтому представляет препятствие на нашем европейском пути. Это вето юридически грамотное и сегодня же будет передано парламенту. Этот закон не подлежит никаким изменениям, улучшению, поэтому вето очень простое», — заявила президент Грузии.

Парламент Грузии 14 мая принял в третьем, окончательном чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Документ предполагает присвоение статуса иноагента некоммерческим организациям и СМИ, которые на 20% финансируются из-за рубежа. Он также обязывает их ежегодно отчитываться о доходах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европейский союз может заморозить заявку Грузии на вступление в состав организации из-за принятия Тбилиси закона об иноагентах.