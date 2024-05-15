Евросоюз может заморозить заявку Грузии на членство из-за закона об иноагентах

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Евгения Романова
Евгения Романова 13 0

FT: ЕС заморозит заявку Грузии при вступлении в силу закона об иноагентах

Евросоюз может заморозить заявку Грузии на членство из-за закона об иноагентах

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

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Грузинский парламент накануне принял проект в третьем чтении.

Европейский союз может заморозить заявку Грузии на вступление в состав организации, если Тбилиси примет закон об иностранных иноагентах. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

«Решение блока начать переговоры о вступлении, вероятно, будут отложены на неопределенный срок, если закон вступит в силу», — говорится в публикации.

Парламент Грузии принял проект об иноагентах

В понедельник, 13 мая, комитет парламента Грузии по юридическим вопросам поддержал законопроект об иноагентах в третьем чтении. Сорвать рассмотрение документа пытались протестующие. Вечером воскресенья они вышли на митинг к парламенту на проспекте Руставели и провели там ночь. Утром полиция оттеснила протестующих от служебных входов в парламент.

На следующий день, 14 мая, в парламенте Грузии подрались депутаты во время рассмотрения законопроекта об иноагентах. Пленарное заседание в результате прервалось. Прежде 5-tv.ru опубликовал кадры драки. Однако это не помешало принять окончательное решение: парламент Грузии принял законопроект об иноагентах. После объявления результатов голосования противники инициативы, стоящие на проспекте Руставели в Тбилиси, стали еще громче выражать свое недовольство.

Ранее 5-tv.ru писал о задержании более 100 протестующих в Ереване, которые требовали отставки премьера Армении Никола Пашиняна.

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