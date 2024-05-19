Открытие века: как древние египтяне доставляли гигантские камни для пирамид

Что удалось выяснить ученым?

Группа археологов из Египта, Австралии и США вывела новую гипотезу, связанную со строительством пирамид в Гизе. До сих пор остается загадкой, как древние египтяне сумели привезти и сложить друг на друга огромные камни, имея на вооружении только примитивную (в сравнении с современной) технику.

Исследователи обнаружили давно засыпанный рукав реки Нил, который проходил рядом с гробницами фараонов и мог использоваться для доставки каменных блоков. Соответствующая статья опубликована в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

По мнению исследователей, канал длиной около 64 километров тысячелетиями был скрыт пустыней и сельскохозяйственными угодьями. Версия, что каменные блоки доставлялись на место строительства пирамид, выглядит убедительной с учетом расположения рукава Нила. Эксперты считают, что именно благодаря ему египтянам удалось создать цепочку из 31 пирамиды более четырех тысяч лет назад.

Прежде гипотеза об использовании реки для перевозки строительных материалов уже звучала в научных кругах, но никто не знал, какой именно путь использовался. Открытие засыпанного рукава Нила подтверждает эту теорию. Его обнаружили с помощью радиолокационных спутниковых снимков. Канал назвали Ахрамат, что в переводе с арабского означает «пирамиды».

Ученые полагают, что к реке от строящихся гробниц вели специальные пути, тела фараонов к также доставляли по воде. С годами Ахрамат стал мельчать из-за засух и постепенно его занесло песком. После этого египтяне стали возводить пирамиды в других местах. Всего в Египте более ста объектов, которые археологи идентифицируют как пирамиды, большинство из них служили усыпальницами фараонов. Высота крупнейшей из известных, пирамиды Хеопса, более 140 метров.

Ранее, писал 5-tv.ru, ученые обнаружили самую глубокую в мире голубую дыру.