Развожаев сообщил об отражении ракетной атаки в Севастополе

Силы ПВО работают в Севастополе, отражая ракетную атаку. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», — написал он в Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что над Крымом пресечена попытка атаки украинского беспилотника.