Развожаев сообщил об отражении ракетной атаки в Севастополе

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 22 0

Все службы приведены в состояние боевой готовности.

Развожаев сообщил об отражении ракетной атаки в Севастополе

Фото: Полегенько Александр / ТАСС

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Силы ПВО работают в Севастополе, отражая ракетную атаку. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», — написал он в Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку. 

Ранее 5-tv.ru писал, что над Крымом пресечена попытка атаки украинского беспилотника.

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