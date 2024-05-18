Уничтожен украинский беспилотник над Крымом

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 10 0

Минобороны: силы ПВО сбили украинский БПЛА над Крымом

Уничтожен украинский беспилотник над Крымом

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с поставленной задачей.

Над Крымом пресечена попытка атаки украинского беспилотника в небе. Об этом сообщает Министерство обороны России. Известно, что с задачей справились силы противовоздушной обороны (ПВО).

Тип дрона — самолетный, российские бойцы уничтожили его минувшей ночью. Пока нет информации о разрушениях на земле или пострадавших.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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