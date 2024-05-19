Власти Ленобласти опровергли информацию об ударе БПЛА по нефтебазе в Выборге

Сообщения об ударе БПЛА по нефтебазе в Выборге не соответствуют действительности. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«На территории старой выборгской нефтебазы произошел хлопок в связи с использованием пиротехнических средств», — написал политик в Telegram-канале.

В результате инцидента пострадавших нет. Угроза пожара отсутствует, подчеркнул Дрозденко.

Ранее 5-tv.ru писал, что беспилотник ВСУ упал на территорию нефтеперерабатывающего завода в городе Славянск-на-Кубани. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, возгораний также не зафиксировано.