Власти Ленобласти опровергли информацию об ударе БПЛА по нефтебазе в Выборге

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 17 0

В действительности произошел хлопок «в связи с использованием пиротехнических средств», указал губернатор.

Власти Ленобласти опровергли информацию об ударе БПЛА по нефтебазе в Выборге

Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов

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Сообщения об ударе БПЛА по нефтебазе в Выборге не соответствуют действительности. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«На территории старой выборгской нефтебазы произошел хлопок в связи с использованием пиротехнических средств», — написал политик в Telegram-канале.

В результате инцидента пострадавших нет. Угроза пожара отсутствует, подчеркнул Дрозденко.

Ранее 5-tv.ru писал, что беспилотник ВСУ упал на территорию нефтеперерабатывающего завода в городе Славянск-на-Кубани. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, возгораний также не зафиксировано.

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