Беспилотник ВСУ упал на территорию НПЗ в Краснодарском крае
На месте работают оперативные и специальные службы.
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev
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Беспилотник ВСУ упал на территорию нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Славянск-на-Кубани. Об этом сообщил региональный оперштаб.
«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Возгораний также не зафиксировано», ― говорится в Telegram-канале ведомства.
Всего было подавлено не менее десяти украинских дронов. В результате падения БПЛА в Кущевском районе произошел пожар, который не затронул территорию населенных пунктов.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.
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