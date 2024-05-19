Беспилотник ВСУ упал на территорию НПЗ в Краснодарском крае

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 13 0

На месте работают оперативные и специальные службы.

Беспилотник ВСУ упал на территорию НПЗ в Краснодарском крае

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Беспилотник ВСУ упал на территорию нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Славянск-на-Кубани. Об этом сообщил региональный оперштаб.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Возгораний также не зафиксировано», ― говорится в Telegram-канале ведомства.

Всего было подавлено не менее десяти украинских дронов. В результате падения БПЛА в Кущевском районе произошел пожар, который не затронул территорию населенных пунктов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку. 

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