Пушистые таланты: сколько зарабатывают кошки Куклачева в театре

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 12 0

Дрессировщик Дмитрий Куклачев: кошки театра получают настоящую зарплату

Пушистые таланты: сколько зарабатывают кошки Куклачева в театре

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Маленькие артисты способны «затмить» любого актера.

Кошки из знаменитого театра Юрия Куклачева получают настоящую зарплату. Кроме того, они способны «переиграть» в кадре даже самого талантливого актера. Интересными фактами о жизни пушистых артистов в эфире программы на федеральном канале поделился Дмитрий Куклачев, продолжатель династии дрессировщиков.

Он отметил, что усатые сотрудники их театра часто снимаются в рекламах и различных проектах. На съемочной площадке у каждого актера своя гримерная комната, в которую старательный пушистик может удалиться после удачно завершенных дублей.

«Кошка выходит в кадр, делает что нужно и уходит обратно отдыхать к себе в гримерку. Деньги получает театр, чтобы сделать их жизнь комфортной», — рассказал Куклачев.

Зарплата рассчитывается в зависимости от того, что необходимо сделать маленькому артисту — обычно итог составляет от тысячи до нескольких тысяч рублей.

Очаровательные питомцы приезжают заранее подготовленными — дрессировщики репетируют с кошками необходимые сцены, поэтому съемка не длится долго. Почти весь материал удается отснять за первые несколько дублей.

Примечательно, что артистам бывает сложно играть вместе с кошками. Как раскрыл Куклачев, маленькие таланты способны перетянуть на себя внимание зрителей, полностью затмив.

«Актерам на самом деле некомфортно находиться с животным в кадре. Кошки такие существа, их не переиграешь никогда. Даже матерые актеры с ними не справятся», — объяснил Дмитрий Юрьевич.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юрий Куклачев обратился к поклонникам после операции.

+10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
90.99
0.07 98.78
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:35
Пушистые таланты: сколько зарабатывают кошки Куклачева в театре
8:22
Минобороны ФРГ запросило дополнительные средства на помощь Украине
8:10
«Неприятная дрянь»: какую обиду Лера Кудрявцева затаила на подругу Екатерину Гордон
7:58
МВД России объявило в розыск замглавы офиса Зеленского Романа Машовца
7:45
Силы ПВО за ночь сбили более 60 дронов ВСУ и 9 ракет ATACMS над регионами России
7:33
«Они готовят для революции»: почему закон об иноагентах расколол Грузию

Сейчас читают

Запад теперь в роли догоняющего. Какой миропорядок строят Владимир Путин и Си Цзиньпин
«Просто не афиширую»: куда пропала Волочкова с театральной сцены
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 мая, для всех знаков зодиака
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео