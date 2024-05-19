«Это кошмар»: в США запаниковали из-за жеста Путина и Си Цзиньпина в Пекине

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Евгения Романова
Евгения Романова 136 0

Аналитик Пиллсбери: объятия Путина и Си Цзиньпина стали кошмаром для Вашингтона

«Это кошмар»: в США запаниковали из-за жеста Путина и Си Цзиньпина в Пекине

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Штаты обеспокоены дружбой России и Китая, ведь она представляет для них огромную опасность.

Дружеские объятия во время встречи в Пекине президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина стали свидетельством стратегического поражения Соединенных Штатов. Такое заявление сделал аналитик фонда «Наследие» Майкл Пиллсбери в интервью Fox News.

«Это стратегический кошмар (для Штатов. — Прим. ред.) — видеть, как два лидера обнимают друг друга. Обычно лидер Китая Си Цзиньпин ведет себя более сдержанно. Он не итальянец-любитель объятий, он лидер китайских коммунистов», — сказал он.

Пиллсбери уверен, что дружба России и Китая представляет огромную опасность для Штатов. Американские власти считают эти страны опасными стратегическими оппонентами.

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Визит Владимира Путина в Китай

Владимир Путин прилетел в Пекин в рамках государственного визита 16 мая и пробыл там два дня. Это первая его поездка после переизбрания. Свой визит в Китай Путин начал со встречи с Си Цзиньпином. В тот же день состоялись переговоры лидеров сначала в узком, а затем и в расширенном составе. В общей сложности они продлились примерно 2,5 часа.

По итогам переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. На следующий день президент РФ приехал на открытие церемонии российско-китайского ЭКСПО в Харбине, на которой выразил благодарность китайским властям и народу.

Как отмечал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, для РФ сегодня КНР является стратегическим партнером номер один, в том числе Москве импонирует видение второй стороны на возможные перспективы мирного урегулирования на Украине. Подробнее читайте в нашем материале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белом доме обеспокоены укреплением отношений России и Китая. В Вашингтоне уверены: Москва и Пекин совместными усилиями хотят «бросить вызов международному порядку».

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