Россия вошла в десятку стран по темпам роста экономики в XXI веке

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Евгения Романова
Евгения Романова 22 0

МВФ: Россия вошла в ТОП-10 по темпам роста экономики в XXI веке

Россия вошла в десятку стран по темпам роста экономики в XXI веке

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey

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Лидерами рейтинга стали Эфиопия и Китай. В то же время экономика РФ с начала века увеличилась в почти в восемь раз.

Россия заняла десятое место среди крупных экономик мира по темпам роста в XXI веке в долларовом выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Данные приводились по экономикам с размером ВВП от 100 миллиардов долларов. Отмечается, что на конец прошлого века таких было 35, а по итогам 2023 года — 68. Кроме того, российская экономика за 23 года выросла в 7,7 раза — до чуть больше двух триллионов долларов, хотя в конце XX века показатель был на уровне 260 миллиардов долларов.

Самый быстрый рост отмечен у Эфиопии — с начала века ее экономика выросла в 19,4 раза, до 160 миллиардов долларов. Второе место рейтинга занял Китай с ростом ВВП в 14,6 раза, до 17,7 триллиона долларов, а тройку лидеров закрывает Казахстан (в 14,2 раза — до 261 миллиарда долларов).

За ними следуют Вьетнам (в 19,4 раза, до 434 миллиардов), Катар (в 13,2 раза, до 234 миллиардов), Румыния (в 9,3 раза, до 346 миллиардов), Кения (в 8,6 раза, 109 миллиардов), Бангладеш (в 8,4 раза, 446 миллиардов), Индонезия (8,3 раза, 1,4 триллиона) и Россия.

Самый медленный рост экономики зафиксирован у Греции — он составил 83%, Пуэрто-Рико (+88%) и Италия (+97%).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как продвигается экономическое сотрудничество России и Китая. Товарооборот между странами уже превысил отметку в 200 миллиардов долларов.

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