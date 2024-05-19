«У меня диагноз»: звезда «Ворониных» Волкова сделала неожиданное признание

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 23 0

Актриса Екатерина Волкова рассказала о трудоголизме

«У меня диагноз»: звезда «Ворониных» Волкова сделала неожиданное признание

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Артистка опубликовала большой пост, раскрыв свои переживания перед подписчиками.

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова откровенно рассказала о проблемах, с которыми ей приходится справляться в последнее время. Артиста решила высказаться на странице в социальной сети, опубликовав искренний пост.

Сейчас знаменитость задействована в нескольких проектах, один из которых — долгожданное возвращение любимого многими сериала. Съемки спин-оффа «Ворониных» начались совсем недавно, однако Волкова уже с головой погрузилась в работу.

Отдыхать удается только по воскресениям, да и то всего лишь несколько часов — после Екатерина берется за невыполненные задачи, оставить которые не позволяет перфекционизм. Как призналась актриса, она совсем не умеет расслабляться, из-за чего постоянно ругает саму себя.

«У меня диагноз, который давно известен всем моим близким и вам, кто здесь уже давно со мной. Я не умею отдыхать», — поделилась артистка.

Она отметила, что и сама бы хотела «отпустить себя» и «выйти из гонки», но очень боится пропустить что-либо и «вылететь из обоймы».

«Моя семья уже перестала обижаться. Мои друзья тоже. Но не я. Ругаю и обижаюсь сама на себя», — призналась Волкова.

Знаменитость мечтает найти «ту самую золотую середину» и избавиться от трудоголизма, однако пока она находится в поиске «идеального баланса».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Ворониных» Волкова высказалась о скандале с Ильюхиной.

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«У меня диагноз»: звезда «Ворониных» Волкова сделала неожиданное признание

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