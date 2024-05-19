Собянин: весенний велофестиваль поставил рекорд по числу участников

В мероприятии приняли 65 тысяч человек.
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В традиционном весеннем велофестивале в Москве приняли участие 65 тысяч человек, тем самым установив новый рекорд. В этом году он проходил в ретростиле. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Для участников велофестиваля была организована насыщенная программа на Зубовской площади. Выступали артисты, аниматоры в ретрокостюмах и художественные гимнасты, проходили танцевальные уроки на велосипедах и BMX-шоу. Все участники получили эксклюзивные памятные значки», — рассказал Мэр Москвы.
Сергей Собянин подчеркнул, что для велосипедистов организовали необычные фотозоны, на которых желающие смогли сделать памятные фотографии.
В этот день для участников также действовали интерактивные площадки и специальные мастерские, чтобы подготовить велосипеды к заезду.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве провели подготовку к летнему сезону.
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