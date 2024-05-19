«Масштаб поражает»: Роман Костомаров посетил полумарафон «ЗаБег. РФ» в Москве

Фигурист рассказал о спортивных планах на следующий год.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров вместе с женой Оксаной Домниной посетили полумарафон «ЗаБег. РФ» в Москве. В беседе с 5-tv.ru спортивная семья оценила масштаб мероприятия.

«Такое огромное мероприятие, масштаб поражает. Сколько людей все-таки в нашей стране любят спорт, любят бег», — поделился Костомаров.

По словам фигуриста, он большой любитель бега, и с радостью бы принял участие сам, так как атмосфера и энергия от людей «заражает». Но планирует позже посетить спортзал «для себя».

Также он подчеркнул, что полумарафон стал не только российским, но и международным, так как в нем с радостью участвуют и иностранцы.

«Спорт — объединяет людей», — уверен Роман.

Он старается заниматься тем, чем занимался до того, как с ним случилась трагедия, и у него большие планы в спортивной деятельности.

Фигурист поделился, что хочет вместе со своей женой и детьми, которые тоже любят бег, посетить марафон в следующем году.

Роман Костомаров известен как человек, который не сдается, несмотря на трудности. В начале 2023 года он попал в больницу из-за пневмонии. На фоне ослабленного иммунитета и осложнений после операции у спортсмена развился сепсис, он спровоцировал появление гангрены. Чтобы спасти жизнь фигуриста, врачи вынуждены были ампутировать пораженные конечности.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что знаменитый фигурист Роман Костомаров рассказал, что ему до сих пор с трудом даются нагрузки.