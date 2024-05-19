Короля Саудовской Аравии госпитализировали

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 43 0

Что случилось с саудовским монархом?

Короля Саудовской Аравии госпитализировали

Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency

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Медицинское обследование проходит король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в больнице в Джидде. У него поднялась температура и появились боли в суставах. Об этом стало известно из сообщения королевской канцелярии, появившемся в Саудовском агентстве новостей SPA.

«Он страдает от высокой температуры и болей в суставах. Лечащая медицинская бригада решила провести ряд обследований, чтобы проверить состояние его здоровья и убедиться, что оно не внушает опасений», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru писал, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман не поехал в Великобританию из-за визита президента России Владимира Путина. При этом известно, что Великобритания и Саудовская Аравия готовились к встрече несколько месяцев. Планы пришлось изменить ввиду встречи с Владимиром Путиным.

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