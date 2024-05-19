«Косички могут быть проблемой»: Рита Грачева рассказала о рождении дочки
Жертва бывшего мужа-тирана Рита Грачева стала матерью в четвертый раз
Фото: Щербак Александр / ТАСС
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Жертва бывшего мужа-тирана вновь познала материнское счастье. Как же она будет справляться со своими обязанностями с протезом?
Рита Грачева, ставшая известной общественности из-за трагического случая, когда из-за ревности бывший супруг отрубил ей кисти рук, стала мамой в четвертый раз. Женщина родила дочь.
«Роды прошли хорошо, имя скоро озвучим. Мы планировали этого ребенка, и для нас неожиданно, что на свет появилась девочка», — призналась Грачева в интервью KP.RU.
Она призналась, что ей будет трудно воспитывать дочь. Грачева в шутку отметила, что заплетать косички с протезом на одной руке она не сможет. Вместе с тем она рассчитывает на поддержку мужа.
«Для человека без руки косички могут быть проблемой, но я надеюсь на Максима, что он будет помогать», — сказала Грачева.
Сейчас женщина замужем за бизнесменом из Санкт-Петербурга Максимом Андрющенко. Супруги готовятся к выписке. Этот день они планируют провести без представителей СМИ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда пропала звезда «Зимней вишни» Елена Сафонова.
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