«Косички могут быть проблемой»: Рита Грачева рассказала о рождении дочки

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 41 0

Жертва бывшего мужа-тирана Рита Грачева стала матерью в четвертый раз

«Косички могут быть проблемой»: Рита Грачева рассказала о рождении дочки

Фото: Щербак Александр / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Жертва бывшего мужа-тирана вновь познала материнское счастье. Как же она будет справляться со своими обязанностями с протезом?

Рита Грачева, ставшая известной общественности из-за трагического случая, когда из-за ревности бывший супруг отрубил ей кисти рук, стала мамой в четвертый раз. Женщина родила дочь.

«Роды прошли хорошо, имя скоро озвучим. Мы планировали этого ребенка, и для нас неожиданно, что на свет появилась девочка», — призналась Грачева в интервью KP.RU.

Она призналась, что ей будет трудно воспитывать дочь. Грачева в шутку отметила, что заплетать косички с протезом на одной руке она не сможет. Вместе с тем она рассчитывает на поддержку мужа.

«Для человека без руки косички могут быть проблемой, но я надеюсь на Максима, что он будет помогать», — сказала Грачева.

Сейчас женщина замужем за бизнесменом из Санкт-Петербурга Максимом Андрющенко. Супруги готовятся к выписке. Этот день они планируют провести без представителей СМИ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда пропала звезда «Зимней вишни» Елена Сафонова.

+17° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
90.99
0.07 98.78
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:02
Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку
16:00
Сотрудник МЧС внезапно умер после поднятия штанги на соревнованиях
15:46
«Дни сочтены»: политолог назвал неизбежной потерю Зеленским легитимности
15:34
«Косички могут быть проблемой»: Рита Грачева рассказала о рождении дочки
15:02
«Есть стержень»: почему мужчины боятся сильных женщин
14:50
«Бесперспективно»: Лавров призвал Запад перестать приносить Украину в жертву своим целям

Сейчас читают

«Выздоравливает»: жена Носкова опровергла сообщения об ухудшении состояния певца
«Масштаб поражает»: Роман Костомаров посетил полумарафон «ЗаБег. РФ» в Москве
Дроны, атаковавшие НПЗ под Краснодаром, несли заряды с поражающими элементами
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео