«Вкусный десерт»: Муцениеце предстала без лифчика перед Чуйковым

Намеки никогда не были столь откровенными.

Иван Чуйков и Агата Муцениеце продолжают будоражить фантазию поклонников. На этот раз телеведущий поделился в социальной сети откровенным видео с актрисой, назвав ее «самым вкусным десертом».

Чуйков посетил театр-кабаре, в котором выступает бывшая жена Павла Прилучного. Для подписчиков телеведущий заснял на видео «самый сладкий» момент, который можно увидеть в материале Super.ru.

«Ну что вы думали, я оставлю вас без десерта? Конечно, нет», — томно произнесла Муцениеце со сцены, затем сбросив накидку.

Полюбоваться стройным телом матери двоих детей гости успели всего несколько секунд. Практически сразу опустился занавес.

«Десерт» очень порадовал и самого Чуйкова, которого подозревают в романе с Муцениеце. Знаменитости не первый раз дразнят фанатов.

Они периодически появляются в социальных сетях друг друга, будто специально подогревая интерес. Также известно, что якобы влюбленные провели вместе майские праздники.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Муцениеце и Чуйков вместе проводят праздники вдали от городской суеты.