«По внешности сразу понятно»: Люся Чеботина раскрыла подробности личной жизни

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 112 0

Певица Люся Чеботина заявила, что влюбилась

«По внешности сразу понятно»: Люся Чеботина раскрыла подробности личной жизни

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Сердце артистки больше не свободно. Кто заставил сиять артистку?

Исполнительница хита «Солнце Монако» Люся Чеботина не смогла скрыть от журналистов свою влюбленность. В беседе с Super.ru искрящаяся счастьем певица сильно засмущалась.

«Мне кажется, по моей внешности все сразу понятно», — ответила звезда на вопрос журналистов о личной жизни.

Чеботина пытается скрыть свою личную жизнь от посторонних глаз, однако ясно одно — сердце девушки занято. Поклонники гадают, неужели это ее бывший возлюбленный ЮрКисс. Хотя молодой человек совсем недавно подтвердил расставание с Люсей, артисты даже смогли сохранить рабочие отношения.

По словам певца, они с Чеботиной расходились во взглядах в развитии музыкальной индустрии в России и музыки в целом, но у них было много общих взглядов на жизнь. Никакого серьезного повода для расставания не было. Просто спустя какое-то время знаменитости начали остывать и перестали ладить между собой.

Ранее 5-tv.ru рассказал о мнении ЮрКисса насчет отношений с Люсей Чеботиной.

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