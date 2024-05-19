«По внешности сразу понятно»: Люся Чеботина раскрыла подробности личной жизни

Сердце артистки больше не свободно. Кто заставил сиять артистку?

Исполнительница хита «Солнце Монако» Люся Чеботина не смогла скрыть от журналистов свою влюбленность. В беседе с Super.ru искрящаяся счастьем певица сильно засмущалась.

«Мне кажется, по моей внешности все сразу понятно», — ответила звезда на вопрос журналистов о личной жизни.

Чеботина пытается скрыть свою личную жизнь от посторонних глаз, однако ясно одно — сердце девушки занято. Поклонники гадают, неужели это ее бывший возлюбленный ЮрКисс. Хотя молодой человек совсем недавно подтвердил расставание с Люсей, артисты даже смогли сохранить рабочие отношения.

По словам певца, они с Чеботиной расходились во взглядах в развитии музыкальной индустрии в России и музыки в целом, но у них было много общих взглядов на жизнь. Никакого серьезного повода для расставания не было. Просто спустя какое-то время знаменитости начали остывать и перестали ладить между собой.

Ранее 5-tv.ru рассказал о мнении ЮрКисса насчет отношений с Люсей Чеботиной.