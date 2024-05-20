В Петербурге показали спектакль по чеховской «Каштанке» с участием роботов

Высокотехнологичная премьера в Петербурге. В Александринском театре представили новое прочтение чеховской «Каштанки».

Главные роли в постановке об эмоциях и чувствах собаки исполнили роботы. На спектакле, где просят отключать на телефонах не звук, а Bluetooth и Wi-Fi, побывала корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

В роли свиньи — древнегреческий бюст на колесах, а в качестве гуся — промышленный манипулятор. Это — современное видение чеховской «Каштанки» на новой площадке Александринского театра.

На сцене — единственный живой актер и четыре робота. А вот и главная героиня — происходящее зрители видят ее глазами.

Конечно, не как живые актеры, но, тем не менее, роботы тоже умеют на сцене демонстрировать определенные эмоции, уверяют создатели спектакля. Как минимум, робопес может выразить сочувствие, внимательно выслушать и даже выполнить несколько команд.

А еще удивляет зрителей танцами. Та же марионетка, только с дистанционным управлением.

«У нас сидят операторы роботов, почти вместе со зрителями, они даже сидят и смотрят в ту же сторону, что и зрители, по сути, они являются одновременно и зрителями, и теми, кто управляет этими объектами», — говорит режиссер Театра кукол Ирина Криворукова.

Робот на четырех лапах — из Китая, а остальные герои — творение воспитанников лаборатории университета ИТМО. «Каштанка» — не дебют машин, в предыдущей постановке вообще были одни только роботы.

«Робот тянется с розочкой и пытается вставить ее в вазу, а ему не хватает буквально десяти сантиметров, чтобы попасть. Он бы попал, но он сдвинуться с места не может, он в рамках, он ограничен. А у меня слезы. А это робот! Который просто пытается вставить цветок в вазу», — поделился актер Евгений Рыжик.

Вот и в этот раз зрители отмечают: без слов и гримас механические актеры привносят в знакомые всем сцены новый смысл. Но реакция после премьеры — неоднозначная.

«Все актеры воспринимались, словно они реально живые. Это было очень необычно», — указала зрительница Светлана Леничко.

«Здесь вообще все другое, абсолютно! Собака пока не выглядит той, которой вот хочется, которая вот в сердце. Я думаю, это буквально пару лет — и уже что-то изменится. Но без человека мы бы здесь, извините, ничего бы не поняли», — добавила зрительница Наталья Осипова.

Впрочем, опытные мастера сцены не спешат заносить таких актеров в историю современного театра. Евгений Герасимов, который как раз наоборот сам играл машину, робота Вертера в «Гостье из будущего», видит в этом неуважение к классике.

«Любыми путями пытаются привлечь зрителя. Возможно, это тоже одна из таких попыток, но, с моей точки зрения, она малоэффективна и малоинтересна. В творчестве, в искусстве самое главное — человек, и то, что может передать человек, никогда не передаст робот», — сказал худрук Театра на Малой Ордынке, народный артист России Евгений Герасимов.

Впрочем, создатели роботического театра уверяют — заменять живых актеров механическими и не пытаются.

«Наша попытка — это исследование, это эксперимент, и желание именно вот с этой стороны посмотреть на классическую драматургию, на какие-то законы театра, которым мы следуем и, может в какой-то степени нарушаем намеренно», — говорит режиссер, медиахудожник, автор идеи Ваня Заславец.

Поэтому пока что роботы играют на сцене исключительно самих себя. Хотя актеры из них весьма капризные: шумят, постоянно требуют подзарядки — возможно, поэтому постановка длится всего полчаса — и в любой момент могут выйти из строя, оставив зрителей без спектакля.