Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с флюорографией

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 51 0

Это обследование медики рекомендуют проходить раз в год, поэтому потенциальная жертва может и не заподозрить неладное.

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с флюорографией

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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Мошенники придумали новую уловку для обмана россиян. Теперь они начали по телефонному звонку предлагать записаться на флюорографию. О новом способе выведать личные данные в беседе с РИА Новости рассказал гендиректор компании по разработке инновационных решений для защиты систем дистанционного банкинга и электронного документооборота Денис Калемберг.

Так, он напомнил, что врачи действительно рекомендуют делать флюорографию раз в год. Мошенники решили этим воспользоваться и стали звонить потенциальным жертвам с предложением записаться на процедуру.

«Звонящий предлагает выбрать для прохождения ближайшую поликлинику из числа реальных медицинских учреждений, выбрать дату и время приема, и — для подтверждения записи просто назвать код из сообщения», — объяснил Калемберг.

А дальше, если человек сообщит код из сообщения, то у мошенников появится доступ к личному кабинету на «Госуслугах». Благодаря этому злоумышленники могут взять, к примеру, микрозаймы. Или они сразу спишут деньги со счета жертвы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, мошенники начали предлагать выпускникам купить фейковые ответы на ЕГЭ.

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