ИИ с пометкой: в России могут ввести маркировку созданного нейросетями контента

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В России могут ввести закон о маркировке созданного нейросетями контента

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Oliver Berg; 5-tv.ru

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Соответствующий законопроект уже разрабатывают в Госдуме.

В России может появиться маркировка контента, созданного искусственным интеллектом (ИИ). Как выяснили «Известия», соответствующую норму уже разрабатывают в Госдуме. Эксперты пояснили, что это поможет сразу распознать сгенерированные нейросетью фото, видео и тексты.

Это важно, поскольку искусственный интеллект допускает много ошибок и неточностей. К такому контенту пользователь отнесется более критично и перепроверит данные. Также это поможет защититься от мошенников, которые уже активно пользуются нейросетями.

При этом механизм самой маркировки пока вызывает вопросы. Например, непонятно, какие именно будут использовать водяные знаки. Также неясно, будет ли маркировка появляться автоматически — с помощью алгоритмов, или же находить и отмечать сгенерированный контент придется вручную.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России предложили маркировать автозапчасти QR-кодом.

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