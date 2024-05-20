Задержан житель Биробиджана, планировавший теракт в День Победы

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Евгения Романова
Евгения Романова 42 0

ФСБ задержала жителя Биробиджана, собиравшегося устроить теракт 9 Мая

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; УФСБ России по ЕАО; 5-tv.ru

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Мужчина действовал по указанию спецслужб Украины.

Российские силовики задержали жителя Биробиджана, планировавшего по указанию украинских спецслужб совершить теракт в городе в День Победы. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) УФСБ России по Еврейской автономной области (ЕАО).

Изъятые предметы у готовившего теракт жителя БиробиджанаИзъятые предметы у готовившего теракт жителя Биробиджана. УФСБ России по ЕАО

Установлено, что мужчина общался в мессенджере на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины и по их указанию собирался 9 Мая поджечь пункт отбора на военную службу по контракту Минобороны, который находится в многоквартирном жилом доме в Биробиджане. По данным ведомства, задержанный является противником политики России и проведения спецоперации.

В ходе обысков по месту жительства и в гараже у мужчины изъяли зажигательную горючую смесь, которую он подготовил для совершения теракта. Следственное отделение УФСБ возбудило уголовное дело в отношении задержанного по статье «Приготовление к совершению террористического акта», фигурант заключен под стражу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в КЧР ликвидирован террорист, планировавший нападение на правоохранителей. При задержании мужчина оказал вооружение сопротивление и был нейтрализован ответным огнем силовиков.

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