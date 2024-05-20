Скафандр в 120 килограммов и испытание жаждой: как проходят будни космонавтов на МКС

Естественно, условия жизни на станции кардинально отличаются от земных.

Космонавту Сергею Прокопьеву и его команде из-за аварии на корабле после попадания метеорита пришлось вместо шести месяцев пробыть в космосе практически год. Этот полет стал самым длительным по программе Международной Космической Станции и составил 371 день. О том, как проходили будни его участников, российский космонавт рассказал в беседе с aif.ru.

По его словам, происшествие с метеоритом вызвало опасную ситуацию повышения температуры, что могло привести к гибели людей. Поврежденный корабль вернули на Землю в автоматическом режиме без экипажа, а для участников прислали другой.

«На самом деле я мечтал поуправлять кораблем в ручном режиме — редко кому из космонавтов выпадает такая возможность. И вот мне повезло», — говорит Прокопьев.

Он отмечает, что работа эта довольно сложная: выход в космос составляет больше восьми часов, а в скафандре весом 120 килограммов необходимо не только перемещаться, но и выполнять действия важные выполнять. Чтобы подготовить к этому космонавтов, на Земле есть специальные гидролаборатории, которые имитируют похожие условия, и много тренируются.

Прокопьев признается: самое сложное — это «выживание в пустыне».

«Нужно прожить три дня и две ночи, когда у экипажа на всех есть всего пять литров воды. Причем при температуре, которая на солнце достигает 60 градусов, нужно не просто ждать, когда за тобой приедут условные спасатели, а еще и работать. Испытание жаждой — самое тяжелое. Неслучайно оно проводится всего один раз на общекосмической подготовке», — сказал он.

Около 40% времени космонавты отдают научным исследованиям, все остальное занимает поддержание работоспособности станции. Среди любимых экспериментов Прокопьев выделил работу с живыми организмами.

При этом у всех новичков в первый полет бывают курьезные случаи, в основном, связанные с летающими вокруг предметами. Смешной космонавт называет попытку встать на беговую дорожку, которая отличается от земной и размещена на специальной платформе, эффект занятий на ней напоминает серфинг.

Меню у космонавтов рассчитано на 16 суток, потом оно повторяется. Правда, сами они не против разнообразия и часто обмениваются продуктами с коллегами из других стран. Например, иностранцам нравится российский творог, который можно назвать чем-то вроде жидкой валюты.

Прокопьев подчеркивает: на станции космонавты стараются не затрагивать политику в разговорах, что помогает сохранить дружеские отношения. Каждую неделю они вместе смотрят фильмы, некоторые новинки присылают даже раньше выхода в прокат.

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