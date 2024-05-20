«Все та же боль и те же вопросы»: Гурцкая обратилась к умершему мужу в годовщину его смерти

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 23 0

Певица Диана Гурцкая обратилась к мужу Петру Кучеренко в годовщину его смерти

«Все та же боль и те же вопросы»: Гурцкая обратилась к умершему мужу в годовщину его смерти

Фото: Егоршин Валентин / ТАСС

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Пара была счастлива в браке 18 лет, однако все перечеркнула неожиданная трагедия.

Знаменитая певица Диана Гурцкая обратилась к любимому супругу Петру Кучеренко в годовщину его смерти — российского политика не стало в мае прошлого года. Трогательное послание исполнительница опубликовала на странице в социальной сети.

Кучеренко стало плохо в самолете, когда он возвращался с Кубы. Супруг певицы занимал пост заместителя главы Минобрнауки, летал на остров в командировку. Пилоты совершили экстренную посадку, на земле уже ждала бригада скорой помощи, однако спасти мужчину не удалось.

Артистка с трудом пережила трагедию, боль от утраты не ушла до сих пор.

«Когда говорят, что время лечит — это абсолютная банальность. Время учит жить с болью и тоской, но не избавляет от них. Ровно год как тебя нет рядом — все та же боль и те же вопросы. А в ответ тишина», — поделилась Гурцкая.

Она отметила, что ее жизнь уже никогда не станет прежней, пусть «день идет за днем», а «солнце продолжает восходить». Петр Кучеренко навсегда останется ее «вечностью».

«Покойся с миром, дорогой», — написала певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Диана Гурцкая раскрыла подробности смерти мужа.

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