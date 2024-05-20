Отставить панику: что делать, если в дом забралась летучая мышь

И что делать, если непрошенная гостья успела нанести укус?

С приходом весны и тепла участились случаи попадания летучих мышей в дома и квартиры. О том, что делать в таких ситуациях, рассказывает URA.RU.

Чаще всего летучих мышей можно встретить на балконах или чердаках. Если животное оказалось в помещении, то не стоит думать, что его цель — нападение на человека. К тому же, бурной реакцией мышь можно только напугать, и тогда избавиться от непрошенной гостьи станет сложнее.

В такой ситуации необходимо изолировать комнату и домашних питомцев, дождаться, когда мышь приземлится и только тогда аккуратно поймать ее с помощью сачка или картонной коробки с небольшими отверстиями для кислорода. Крайне важно обезопасить себя перчатками. После этого животное можно выпустить на улицу или обратиться к волонтерам.

Ни в коем случае не стоит бросаться в летучую мышь предметами или пытаться ее покормить.

Если же животное успело укусить, важно тщательно обработать рану. Риск заражения бешенством есть, хоть и крайне небольшой. Чтобы полностью избежать возможных неприятных последствий, следует обратиться к специалисту и пройти профилактическое лечение.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как правильно вести себя при встрече с детенышами животных.