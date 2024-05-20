В приоритете: названа главная задача Белоусова на посту министра обороны РФ

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 23 0

Депутат Делягин: назначение Белоусова главой МО РФ пойдет на пользу ведомству

В приоритете: названа главная задача Белоусова на посту министра обороны РФ

Фото: © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев

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Новый глава оборонного ведомства занимал прежде должность первого вице-премьера.

Несколько дней назад на должность министра обороны Российской Федерации был назначен Андрей Белоусов. Это событие вызвало множество обсуждений и рассуждений, касательно его будущих решений на новом посту. Депутат Госдумы Михаил Делягин высказал мнение, что при Андрее Рэмовиче Минобороны ждут лучшие времена. Каких именно изменений ожидать — он сам рассказал в беседе с изданием «БИЗНЕС Online».

«Ожидаю от назначения Андрея Рэмовича Белоусова повышения эффективности ведомства. <…> Ведь там сложилась огромная масса бюрократии, хозяйственной и военной», — считает Делягин.

Касательно стратегии и тактики проведения специальной военной операции депутат отметил, что за боевые действия на фронте отвечает не Минобороны, а Генштаб, глава которого Валерий Герасимов остался на своем посту.

Министр обороны же заведует обеспечением фронта, и в этой отрасли с приходом Белоусова намечаются положительные изменения. Депутат надеется, что военно-техническая сфера получит положительную динамику развития.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Белоусов изменит Министерство обороны.

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